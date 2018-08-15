الأرجنتين يلعب دون ميسي

قرر نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، عدم مشاركته في المباريات الودية الأربع المقبلة لمنتخب بلاده الأرجنتين، وذلك بحسب ما كشفت وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء.

وكتبت صحيفة "كلارين" أن "ميسي لن يعود (إلى المنتخب) هذا العام وهناك شكوك بشأن مستقبله"، فيما أشار موقع "اينفوباي" إلى أن نجم برشلونة "سيأخذ قسطا من الراحة لكن هذا الأمر لا يعني بأنه يعتزل اللعب" مع المنتخب الذي ودع نهائيات مونديال روسيا من الدور الثاني.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم المنتخب أن "المدرب هو من يقول، عندما يحين الوقت، ما هو الوضع في ما يخص ميسي".

وأوكلت إلى مدرب منتخب دون 20 عاما ليونيل سكالوني، وبمساعدة بابلو إيمار مهمة الإشراف على المنتخب الأرجنتيني الأول موقتا بانتظار ايجاد خلف خورخي سامباولي.

وأقيل سامباولي، من منصبه على خلفية المشاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا، حيث عانى "البيسيليستي" الأمرين للتأهل عن مجموعته، ثم انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا باللقب.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتيه الأوليين بقيادة سكالوني في الولايات المتحدة ضد غواتيمالا في 7 سبتمبر، في لوس أنجليس، وكولومبيا في 11 منه في نيويورك، في حين لم تحدد هوية المنتخبين اللذين سيواجههما في شهري أكتوبر و نوفمبر.

وسيعلن سكالوني، اللاعب السابق لنيول أولد بويز وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، تشكيلته الأولى هذا الأسبوع استعدادا لمباراتي غواتيمالا وكولومبيا.