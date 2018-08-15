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هل ستصرف دفعة مالية لموظفي غزة قبيل عيد الأضحى؟

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 12:28 - 15 اغسطس 2018
رواتب غزة رواتب غزة
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تضاربت الانباء بشأن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة  قبيل عيد الأضحى المبارك ، وخاصة بعد تداول معلومات حول صرفها يوم الخميس القادم "غداً"، لتبددها مصادر مؤكدة بأن الترتيبات للصرف لا تزال متواصلة .

وقال يعقوب الغندور نقيب الموظفين بحكومة غزة ، انهم متواصلين عل مدار الساعة مع وزارة مالية ومنذ الأسبوع الماضي بشأن توفير دفعة مالية للموظفين قبيل عيد الأضحى المبارك .

وبين الغندور خلال تصريحات "لإذاعة القدس" ان المعلومات المتوفرة لدينا انه سيتم صرف دفعة ماليه للموظفين قبل العيد ، مؤكداً ان النسبة لن تقل عن نسبة الشهر الماضي ، دون توضيح للنسبة النهائية التي سيتم صرفها.

وبشأن التأخير في صرف الدفعة المالية ، قال انه تم التواصل مع البنوك" الإنتاج، والوطني ، والبريد"  في حال عدم صرفها غدا الخميس أكدوا استعدادهم للعمل ليتسنى الصرف الثلاث أيام المتبقية رغم وجود إجازة يوم الوقفة.

 

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