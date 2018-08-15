ارتفاع طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تموز 2018

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع شهر حزيران 2018، بواقع 0.45% في قطاع غزة، وبنسبة 0.16% في القدس J1*، وبارتفاعٍ طفيفٍ نسبته 0.02% في الضفة الغربية.

السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 12.71%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 6.61%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.19%، وأسعار البيض بنسبة 4.53%، وأسعار الغاز بنسبة 2.41%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بمقدار 5.81%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 3.67%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 2.17%، وأسعار الطحين بمقدار 1.78%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.12%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2018 مع شهر تموز 2017 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.21%، بواقع 1.95% في الضفة الغربية**، وبنسبة 1.88% في القدس J1*، وبنسبة 0.23% في قطاع غزة.

وبمقارنة البيانات للأشهر السبعة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.48% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.48% في قطاع غزة، وبانخفاضٍ طفيفٍ مقداره 0.02% في الضفة الغربية**، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.62% في القدس *J1.