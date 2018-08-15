ادعيس: إعادة تسيير رحلات العمرة من غزة قريبا بعد توقف دام 4 سنوات

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الأربعاء، عن جهود تبذلها الأوقاف لإعادة تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة إلى الديار الحجازية قريبا، بعد توقف دام نحو 4 سنوات.

وقال ادعيس لموفد "وفا":"هناك جهود تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من أجل إعادة تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة قريباً بعد انتهاء موسم الحج".

وشدد ادعيس، على هامش لقاء نظمته نظمته الإدارة العامة للعمل النسائي في بعثة الحج بمكة المكرمة عن مواصلة المشوار من اجل تحقيق هدف إنطلاق رحلات العمرة من غزة، إلى البقاع المقدسة.

وأكد على أهمية الورش التثقيفية والإرشادية، التي تنظمها الادارة العامة للعمل النسائي لحاجات فلسطين في مقر إقامتهن بمكة المكرمة استعدادا للبدء بمناسك الحج.

من جهتها، ألقت واعظات كلمات بالورش التثقيفية، أعطت خلالها شرحاً مفصلاً عن الركن العظيم (يوم عرفة) وضرورة القيام به على أكمل وأتم وجه، داعيةً إلى ضرورة التنبه والقيام بالعديد من الأمور، التي تساهم في كسب رضوان الله والحصول على الحج المبرور من إخلاص النية والصبر وتحمل مشاق السفر من غير ضجر وتأفف وكسب الوقت بالدعاء والعبادة والتسبيح والذكر ومساعدة الكل.

وأوضحت الواعظات طريقة أداء مناسك الحج بأتم صورة مع ضرورة السؤال عما يدور في خاطرهن من أمور تتعلق بالمناسك، إضافة إلى ضرورة مصاحبة المرشدة والتوجه بشكل جماعي لأداء النسك.

وتوجهت حاجات فلسطين بالدعاء لأهلنا وأقصانا وأرضنا وأسرانا لتفريج كربنا وهمنا وخلاص أقصانا وأرضنا وأسرانا من الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس.

وكانت آخر رحلة عمرة خرجت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي، جنوب القطاع، لأداء مناسك العمرة بالديار الحجازية في تموز/يوليو2014، بمعدل 15000 معتمر سنوياً.