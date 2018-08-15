فتح معبر كرم أبو سالم وإدخال 700 شاحنة إلى غزة

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام لأكثر من شهر.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح لـ"الرأي": إن الاحتلال سيدخل اليوم لغزة، 700 شاحنة محملة بالوقود ومواد البناء والمواد الغذائية والبضائع للقطاعين التجاري والصناعي، وسيدخل ما كان مسموح به قبل الإغلاق.

وذكر أن الشاحنات بدأت بالدخول لغزة منذ صباح اليوم، حيث تم إبلاغ الشركات بقرار الاحتلال إعادة فتح المعبر.

وقلص الاحتلال إدخال البضائع لغزة، بداية الشهر الماضي، حيث أبقى على دخول المواد الغذائية والأدوية فقط، ومنع دخول باقي المواد، بسبب تواصل إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة تجاه المستوطنات المحيطة بغزة.