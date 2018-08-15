ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قادة الاحتلال غاضبون: حكومة نتنياهو لا تعلم كيف تقوم بعملية برية وخنعت لغزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:03 - 15 اغسطس 2018
ليبرمان ونتياهو ليبرمان ونتياهو
مشاركة

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الاسبق ايهود براك لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو رداً على الاتفاق المتبلور بين "إسرائيل" وحماس بوساطة مصرية  " نتنياهو خنع لحماس  فحكومة نتنياهو لا تعلم كيف تقوم بعملية برية ولا تعرف كيف تدخل الجيش لقلب غزة".

وفقا لموقع المستوطنين 7 فإن رئيس حزب رئيس العمل "افي غباي"، فقال "لا ليبرمان ولا نتنياهو  يثقون ببعضهما البعض"  فهما يجريان مفاوضات مع حماس بدلاً من تقوية المعتدلين  فنتنياهو وليبرمان يشترون الفواكه " البراره" التي تبقي لدي البائعين بسعر الفواكه الطازجة فلماذا لا يوجد امن في مغلف عزة ".

اما رئيسة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني فقالت في انتقادها للاتفاق بين اسرائيل وحماس  " بدلاً من ان يقوي نتنياهو حماس عليه ان  يتعاون اقليميا ضد حماس فلا يوجد تحسن في أمن "إسرائيل" .

وتابعت فحكومة نتنياهو عاجزة امام حماس وفصائل المقاومة الأخرى ، ولا يوجد لتلك الحكومة حلولاً  فالحل هو العمل عسكرياً  وسياسياً ضد حماس .

 

متعلقات