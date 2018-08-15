قادة الاحتلال غاضبون: حكومة نتنياهو لا تعلم كيف تقوم بعملية برية وخنعت لغزة

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الاسبق ايهود براك لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو رداً على الاتفاق المتبلور بين "إسرائيل" وحماس بوساطة مصرية " نتنياهو خنع لحماس فحكومة نتنياهو لا تعلم كيف تقوم بعملية برية ولا تعرف كيف تدخل الجيش لقلب غزة".

وفقا لموقع المستوطنين 7 فإن رئيس حزب رئيس العمل "افي غباي"، فقال "لا ليبرمان ولا نتنياهو يثقون ببعضهما البعض" فهما يجريان مفاوضات مع حماس بدلاً من تقوية المعتدلين فنتنياهو وليبرمان يشترون الفواكه " البراره" التي تبقي لدي البائعين بسعر الفواكه الطازجة فلماذا لا يوجد امن في مغلف عزة ".

اما رئيسة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني فقالت في انتقادها للاتفاق بين اسرائيل وحماس " بدلاً من ان يقوي نتنياهو حماس عليه ان يتعاون اقليميا ضد حماس فلا يوجد تحسن في أمن "إسرائيل" .

وتابعت فحكومة نتنياهو عاجزة امام حماس وفصائل المقاومة الأخرى ، ولا يوجد لتلك الحكومة حلولاً فالحل هو العمل عسكرياً وسياسياً ضد حماس .