إلقاء القبض على قاتل المواطن حدايد..والكشف عن دوافع القتل

ألقت المباحث العامة في غزة، فجر اليوم الأربعاء، القبض على قاتل المواطن "نادي حدايد"، وذلك بعد عدة ساعات من وقوع الجريمة مساء أمس الثلاثاء.

وقال العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة إنه بعد وقوع جريمة قتل المواطن "حدايد"، كثفت المباحث العامة البحث عن القاتل الذي كان معروفاً لديها، إلى أن تم الوصول إليه وضبطه في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وأضاف أنه يجري استكمال إجراءات التحقيق مع الجاني وهو (س، ح) تمهيداً لإحالته إلى النيابة، لافتة إلى أن دوافع القتل هي ثأر عائلي.

يُذكر أن المجني عليه تعرض، مساء أمس الثلاثاء، لإطلاق نار مباشر أدى لمقتله، وذلك في منطقة دوار بني سهيلا بخانيونس جنوب قطاع غزة.