اليوم: الاحتلال يفتح معبر "كرم أبو سالم" وتوسيع مساحة الصيد

من المقرر ان تفتح سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتبارا من اليوم الأربعاء، معبر كرم ابو سالم بالكامل أمام حركة البضائع مع قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من الهدوء.

وقال الجيش أنه سيتم توسيع مساحة صيد في بحر قطاع غزة لعدة اميال.

وذكرت مصادر عبرية أنه بعد اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية في قطاع غزة برئاسة وزير الحرب افيغدور ليبرمان تقرر توسيع مساحة الصيد من وادي غزة وحتى الجنوب ٩ ميل، ومن وادي غزة وحتى الحدود البحرية شمالاً 6 ميل بدءا من اليوم.

ويشار الى ان قوات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم بحجة البالونات الحارقة التي تطلق على البلدات في مغلف غزة.