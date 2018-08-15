اعتقالات في الضفة تطال أسرى محررين وصحفي

اقتحمت قوات الاحتلال، مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، فجر اليوم الأربعاء، واعتقلت عدداً من المواطنين، بينهم صحفي.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برهام شمال رام الله، واعتقلت الصحفي علي دار علي من منزله،

فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة تقوع في بيت لحم، وهما: موسى محمد العمور، والأسير المحرر عوض الله عادل العمور.

أما في طوباس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر حمزة دراغمة، وإبراهيم صوافطة، وإسلام عبد الله الطوباسي، وأوضحت مصادر محلية ان مواجهات اندلعت في طوباس عقب مداهمة الاحتلال منازل المواطنين وتفتيشها.

كما وداهمت قوات الاحتلال مدينة جنين، واعتقلت ثلاثة شبان، وهم: امجد عبدالجبار جرار، معتز أبو زيد، ايسر الجلبوني.

أما قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات في عزون عقب اقتحام قوات الاحتلال لها فجراً.