البشرية عاجزة عن توفير "الغذاء الصحي"!

توصل علماء من جامعة غويلف الكندية إلى أن توصيات وزارة الزراعة الأمريكية بتناول الأغذية ذات السعرات الحرارية المنخفضة والدهون القليلة، أمر غير قابل للتحقيق أبدا.

ونشرت مجلة "PLOS One" أن الباحثين يرون أن الانتقال العالمي إلى نظام غذائي صحي أمر شبه مستحيل، ويعود السبب في استحالة ذلك إلى النقص الحاد في الأراضي الزراعية الخصبة.

وأشار العلماء إلى أن تنفيذ توصيات الوزارة الأمريكية سيتطلب مليار هكتار إضافية من الأراضي الخصبة المزروعة (يعني بمساحة كندا)، وهذا أمر مستحيل بسبب النقص في الأراضي الزراعية الصالحة، وعدم كفايتها لزراعة حبوب وثمار تكفي عددا كبيرا من الناس للانتقال إلى الغذاء النباتي.

ووفقا للباحثين، يجب أن تأخذ توصيات وزارة الزراعة في الاعتبار، ليس فقط تأثير الغذاء الصحي على الجسم، ولكن أيضا الخصائص الثقافية والاقتصادية لكل بلد في العالم على حدة.

كما يجب اتخاذ تدابير على المستوى الدولي لمنع حدوث عجز عالمي مستقبلي في الأراضي الخصبة، والعمل على تطوير محاصيل زراعية مقاومة للجفاف وتوزيع للمياه في العالم بشكل عادل.