مسؤول أمريكي: واشنطن قد تشدد العقوبات ضد أنقرة إن لم تفرج عن القس

صرح مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة قد تشدد الضغط الاقتصادي على أنقرة في حال لم تفرج عن القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "رويترز" إلى عدم وجود تقدم في قضية القس برونسون.

وأضاف المسؤول أن "الإدارة تعتزم اتخاذ موقف صارم للغاية في هذا الشأن. والرئيس حازم 100 بالمئة على إعادة القس برونسون إلى الوطن، وإن لم نر أي أعمال خلال الأيام القادمة أو خلال الأسبوع، قد تكون هناك خطوات لاحقة".

وأوضح المسؤول أن الخطوات قد تكون عبارة عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الضغط على أنقرة حتى ترى النتيجة.

بدورها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل إزاء عدم الإفراج عن القس الأمريكي.

ويأتي ذلك بعد يوم من لقاء مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب جون بولتون مع السفير التركي في واشنطن سردار كيليج لبحث قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المتهم في تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016. وأكد بولتون للسفير التركي أن واشنطن لن تتراجع فيما يخص هذه القضية.

وكانت السلطات التركية قد وضعت القس قيد الإقامة الجبرية بعد احتجازه في السجن لأشهر طويلة. وقدم القس الأمريكي التماسا أمام القضاء التركي لإطلاق سراحه، حسبما أعلن محاموه اليوم الثلاثاء.