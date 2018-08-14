تفتيت حصوات الكلى بالليمون وزيت الزيتون

هل أنت مصاب بحصوات الكلى؟..إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة الوصفة التالية لمعرفة أفضل الطرق للتخلص من تلك المشكلة.

ووفقا لما أقره الموقع الطبي "HEALTHLINE"، فإن الإصابة بحصوات الكلى تنتج عن وجود مشكلة كبيرة في المسالك البولية أو بالكلى نفسها، وتحدث نتيجة لانخفاض نسبة البول، والإصابة بجفاف.

وأوضح التقرير، أن الأشخاص المصابون بالنقرس هم الأكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى، وأيضا المسرفون في تناول المسكنات، وقليلون في تناول الماء والسوائل. ومن ضمن أعراض الإصابة بحصى الكلي ألم شديد في الظهر وأسفل البطن، والشعور بألم عند التبول مع وجود رائحة كريهة، وارتفاع درجة حرارة الجسم، الرغبة في الغثيان، ذلك ما أكده التقرير المنشور.

ومن أهم طرق العلاج لحصوات الكلى، هي الإكثار من شرب الماء، لأنها تعمل علي تسهيل خروج الحصوات، وهناك بعض الأعشاب التي تساعد علي تفتيت الحصوات وتسهل خروجها بألم خفيف، كتناول عصير الليمون مع زيت الزيتون.

وصفة عصير الليمون مع زيت الزيتون..

4 معالق من زيت الزيتون.

4 معالق من عصير الليمون.

يتم دمجهم ثم تناولهم 3 مرات في اليوم، بالإضافة إلى تناول 3 لتر من الماء يوميا، ستتخلص عزيزي المريض من حصوات الكلي.