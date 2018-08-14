أحدث الاختراعات لإزالة الروائح غير المرغوب فيها

اخترع العاملون في إحدى الشركات الأمريكية للإلكترونيات شماعة ملابس إلكترونية لها القدرة على إزالة الروائح غير المرغوب فيها من الملابس عن طريق جزيئات "ميكرو" أصغر بقيم تتراوح ما بين 30 إلى 120 مرة من جزيئات البخار، لتنتشر هذه الجزيئات داخل أنسجة الملابس لتزيل منها الروائح الكريهة غير المرغوب فيها. وأوضح الباحثون الأمريكيون أن عملية التنظيف تستغرق ما بين 5 إلى 7 ساعات، كما تستطيع الشماعة الإلكترونية استبعاد البكتيريا والفيروسات الضارة، فهى تخلص الملابس من العرق، والدخان، ورائحة الطهى، ويصل سعر الشماعة الإلكترونية إلى 100 يورو. تحذير