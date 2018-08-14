بحوث وجامعة الإسراء ينظمان الندوة العلمية بعنوان  "البحوث العلمية المحكمة"

في ضوء تطوير مهارات البحث العلمي والارتقاء به، وتمكين قدرات الباحثين والأكاديميين، وضمن المشروع الذي أطلقه فريق بحوث لخدمات البحث العلمي والترجمة لتطوير مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا، ينظم فريق بحوث وبالتعاون مع جامعة الإسراء الندوة العلمية الأولى من نوعها في قطاع غزة بعنوان (البحوث العلمية المحكمة)، وذلك يوم السبت القادم الموافق 18/8 في قاعة المؤتمرات بجامعة الإسراء في محافظة غزة.

وتهدف الندوة العلمية إلى إعداد البحوث المحكمة ومعايير نشرها، حيث سيقدم هذه الموضوعات وأكثر كل من الأستاذ الدكتور عطا حسن درويش أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الأزهر، والدكتور خالد رجب شعبان أستاذ العلوم السياسية غير المتفرغ في الجامعات الفلسطينية، ومدير تحرير إصدارات مركز التخطيط الفلسطيني، ويعقب على الندوة الدكتور أحمد جواد الوادية أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة الإسراء بغزة.

وسيقوم فريق بحوث ببث هذه الندوة العلمية عبر الإنترنت والموقع الرسمي للفريق، بهدف متابعتها من الراغبين في حضور الندوة من خارج حدود قطاع غزة، سواء في الضفة الغربية أو الوطن العربي والعالم، حيث تقدم العديد من طلبة الدراسات العليا والأكاديميين بطلب لحضور الندوة من خارج قطاع غزة.

وسيتم استقبال استفسارات المشاركين من الحضور أو عبر الإنترنت والرد عليها مباشرة من خلال الندوة.

ويقول الأستاذ أشرف أحمد مدير فريق بحوث إن هذه الندوة تهدف إلى تعريف الباحثين على البحوث العلمية المحكمة، وكيفية نشرها، حيث أن الكثير من طلبة الدراسات العليا والباحثين يجهلون ماهية البحوث المحكمة، وطريقة نشرها في المجلات العلمية.

ويؤكد أحمد أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات ينظمها الفريق ضمن المشروع الذي أطلقه لتطوير مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا على الصعيد المحلي والعالمي، وذلك بتنظيم عدد من الدورات الندوات العلمية وورش العمل.

يشار إلى أن الندوة ستقام يوم السبت القادم بتاريخ 18/8 في قاعة المؤتمرات بجامعة الإسراء في مقرها الكائن في مدينة غزة شارع يافا "المحطة"، حيث ستبدأ الندوة في تمام الساعة 12 ظهراً، وسيتم إرسال رابط البث المباشر لراغبين في حضور الندوة من خارج قطاع غزة.

وللراغبين في حضور الندوة من قطاع غزة أو خارجه التسجيل عبر الرابط التالي.

رابط التسجيل : https://goo.gl/forms/ 6ImZfuDOXliVrQ9f1