بينيت: سنصوت ضد الاتفاق مع حماس

أعلن وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، اليوم الثلاثاء، أن وزراء حزبه سيصوتون ضد الاتفاق مع حماس، ما يشير الى انه تم التوصل لمثل هذا الاتفاق او انه بات وشيكاً.

وقال بينيت في تصريحات له، إن الاتفاق يمنح حماس الحصانة المطلقة ويسمح لها بإعادة تسليح نفسها بعشرات الآف الصواريخ التي من شأنها أن تهدد البلاد كلها، وتمكينها من شن حرب ضمن ظروف مواتية بالنسبة لها.

وأضاف "هذا سيؤدي إلى خطر شديد بفتح جبهتين في الشمال والجنوب وفق ما يحدده عدونا" مشيرا إلى أن الاتفاق يمثل مناسبة لخلق "حزب الله 2".

وقال بينت "بعد 130 يوما من إرهاب الطائرات الحارقة، يجب أن لا نكافئ الإرهابيين دون إعادة أسرانا وضحايانا" مشددا على ضرورة مواصلة مواجهة حماس وتوجيه ضربات قاسية لها.

ورأت القناة العبرية الثانية ان "تصريحات بينيت تشير الى ان اسرائيل وحماس فعليا توصلتا لاتفاق"