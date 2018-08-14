الشرطة تضبط 346 شتلة "مارغوانا" جديدة شرق جنين

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، الليلة، مشتل "مارغوانا" مخدرة في بلدة دير ابو ضعيف شرق جنين.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة ضبطت مشتل "مارغوانا" في بلدة دير ابو ضعيف شرق جنين يحتوي على 346 شتلة تتراوح اطوالها ما بين 10 -70 سم داخل دفيئة زراعية، لافتا الى أنه تم القاء القبض على شخص مشتبه به.

ومساء أمس الاثنين تم ضبط آلاف الأشتال المخدرة في سهل دير أبو ضعيف شرق جنين.

وكان جهاز الأمن الوقائي في جنين، قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، عن ضبط كميات كبيرة من أشتال "المارجوانا" و"القنب الهندي" بسهل بلدة اليامون غرب جنين، مزروعة على مساحة 20 دونما وسط أشتال من الذرة لإخفائها وبهدف التمويه .

وكانت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة الخليل قد ضبطت، مساء أول أمس الأحد، مشتلا ضخما للمخدرات بداخله 11 ألف شتلة، في منطقة فرش الهوى شمال غرب الخليل.



