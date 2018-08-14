مقتل مواطن برصاص مجهولين بخانيونس جنوب القطاع

قتل، مواطن، مساء اليوم الثلاثاء، من مدينة خان يونس برصاص مجهولين على دوار بني سهيلا جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية ،مقتل المواطن (ن.ح) البالغ من العمر (25 عاماً) بثماني رصاصات في إطلاق نار .

بدورها، توجهت الشرطة على الفور لمكان الحادث للتحقيق وكشف ملابسات الحادثة .

وقال الناطق باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي، إن شخص أطلق ثماني رصاصات على المواطن (ن.ح) البالغ من العمر (20 عاما)، ما أدى إلى مقتله، موضحًا أن هوية القاتل معروفة لدى الشرطة، وجاري البحث عنه

وأشار البطنيجي إلى أن الشرطة باشرت في التحقيق.



