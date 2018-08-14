ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

مقتل مواطن برصاص مجهولين بخانيونس جنوب القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:10 - 14 اغسطس 2018
39102689_2159313354312484_8030541069068271616_n 39102689_2159313354312484_8030541069068271616_n
مشاركة

قتل، مواطن، مساء اليوم الثلاثاء، من مدينة خان يونس برصاص مجهولين على دوار بني سهيلا جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية ،مقتل المواطن (ن.ح) البالغ من العمر (25 عاماً) بثماني رصاصات في إطلاق نار .

بدورها، توجهت الشرطة على الفور لمكان الحادث للتحقيق وكشف ملابسات الحادثة .

وقال الناطق باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي، إن شخص أطلق ثماني رصاصات على المواطن (ن.ح) البالغ من العمر (20 عاما)، ما أدى إلى مقتله، موضحًا أن هوية القاتل معروفة لدى الشرطة، وجاري البحث عنه

وأشار البطنيجي إلى أن الشرطة باشرت في التحقيق.

39102689_2159313354312484_8030541069068271616_n
 

متعلقات