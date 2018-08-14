ادارة ترامب: موافقة السلطة ليست شرطاً لاتفاق تهدئة طويل الأمد

اكد مسؤول امريكي ان ادارة الرئيس دونالد ترامب معنية بوقف اطلاق نار طويل الامد بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة سواء بموافقة السلطة الفلسطينية او عدمها.

واضاف المسؤول لموقع صحيفة هارتس العبرية "إذا استعادت السلطة الفلسطينية ادارة قطاع غزة، فسيكون هذا تطورا إيجابيا سيحسن الوضع - لكن هذا ليس شرطا لوقف إطلاق النار".

وتابع المسؤول "نحن نؤيد جهود مصر لضمان وقف اطلاق النار في غزة ونجري اتصالات مع اسرائيل ومصر والامم المتحدة بشأن هذه القضية حتى لو كان هذا الاتفاق بدون موافقة السلطة الفلسطينية". لكنه استدرك قائلا" سيكون أمراً عظيماً عادت السلطة لادارة قطاع غزة حتى نتمكن من البدء في العمل على اعادة اعمار القطاع".

ومن المقرر ان يجتمع الكابنيت غدا الاربعاء لمناقشة الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة لا سيما التهدئة.

وكان التلفزيون الاسرائيلي كشف امس ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى قبل شهرين برئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتانياهو وبحثوا ترتيبات واجراءات تتعلق بقطاع غزة .