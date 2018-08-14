حماس: موقف الديمقراطية بمقاطعة المجلس المركزي "شجاع"

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة حماس بدران موقف الجبهة الديمقراطية "الشجاع" بمقاطعة الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال بدران في تصريح صحفي، إن موقف الديمقراطية يأتي ردا طبيعيا على حالة التشوه التي تدار بها منظمة التحرير من الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح.

وأكد أن ذلك الموقف يتفق مع إجماع الفصائل وموقفها الموحد من السياسة المتسلطة لفتح، والتي انتقلت بها المؤسسات الوطنية من نظام منتخب إلى إدارة فردية تحقق مصالح فئة معينة على حساب مصالح الشعب الفلسطيني.

وجدد الدعوة لحركة فتح لاختيار المسار الديمقراطي في إدارة المؤسسات والهيئات الوطنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب الفلسطيني ممثليه، وتعيد ضخ دماء جديدة في العمل الوطني، لمواجهة التحديات الصعبة التي تمر بها القضية بوحدة وطنية حقيقية.

وطالب بدران فتح بالكف عن سياسة التفرد بالمؤسسات الوطنية، والتي تؤدي إلى تمزيق الجسم الفلسطيني، بما تمارسه من إقصاء ولغة متعالية طالت الفصائل كافة، داعياً إياها إلى استغلال الحوارات الحالية في القاهرة من أجل العودة للصف الوطني، وتحقيق شراكة حقيقية على قاعدة المصالح الوطنية.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، مقاطعة الدورة القادمة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله في 15/8/2018.