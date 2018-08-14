ارتفاع نسبة الهجرة في "إسرائيل"

بينت معطيات "الدائرة المركزية للإحصاء" الإسرائيلية بشأن العام 2016 أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا/ هاجروا اسرائيل يزيد عن عدد الذين عادوا إليها بـ 6300 شخص، كما تبين أن المهاجرين الجدد إلى اسرائيل يميلون إلى مغادرتها بنسب أعلى من المهاجرين القدامى.

وأشارت الدائرة المركزية للإحصاء، بحسب موقع عرب 48، إلى أن المهاجرين الجدد إلى اسرائيل يميلون إلى مغادرة البلاد بنسب أعلى من الإسرائيليين القدامى فيها. وتبين أن 26% من الذين غادروا اسرائيل عام 2016 كانوا قد هاجروا إليها في العقد الأخير. كما تبين أن 42% من الذين عادوا إلى اسرائيل في العام نفسه كانوا قد هاجروا إليها في السابق، أو غادروها لفترة تزيد عن عام بشكل متواصل.

وخلال العام نفسه غادر اسرائيل 15,200 إسرائيلي، ومكثوا خارجها مدة تزيد عن عام متواصل، وبينهم 11,100 يهودي و 4,200 من "غير اليهود". علما أنه في العام 2015 غادر اسرائيل 16,700 إسرائيلي، أي بزيادة بنسبة 9%.