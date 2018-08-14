أبو عمرو يبحث مع كرينبول الأزمة المالية للأونروا

بحث عضو اللجنة التنفيذية ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، وشؤون الموظفين الذين تنوي الوكالة إنهاء أو تقليص خدماتهم.

وناشد أبو عمرو، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، المفوض العام للأونروا، للعمل على إيجاد السبل الخلّاقة لحل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة. وأبدى استعداد منظمة التحرير والحكومة للتعاون مع الوكالة والمجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول لهذه الأزمة.

وركز أبو عمرو بشكل خاص على قضية الموظفين المهددين بالفصل. وطالب بضرورة إيجاد الحلول لمشكلتهم التي تحفظ حقوقهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم. وأوضح أبو عمرو أن لجنة خاصة تشكلت من أعضاء اللجنة التنفيذية للتحرك على الصعيد العربي والدولي، من أجل توفير الأموال اللازمة لوكالة الغوث وموظفيها وخدماتها. كما ناشد الأمم المتحدة ودول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، أعرب كرينبول عن أمله بأن تتكلل جهود حل الأزمة المالية للوكالة بالنجاح. ووعد ببذل كل جهد مستطاع لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.