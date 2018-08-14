لافروف:العقوبات الاقتصادية الامريكية على روسيا وتركيا "غير شرعية"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء في أنقرة، إن فرض الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية على روسيا وتركيا، هو جزء من "سياسة غير شرعية."

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو: "نرى أن سياسة تغليظ العقوبات، غير شرعية، وأن الرغبة في الهيمنة على كل مكان وفي كل شيء، هي التي تفرض ذلك بشكل حاسم، لفرض السياسة، من أجل إصدار أوامر في شؤون عالمية بدون الاتفاق مع أحد".

وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة تستغل العقوبات في تحقيق مكاسب غير عادلة في مجال التجارة العالمية.

وكانت واشنطن فرضت في الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على موسكو وأنقرة.

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية التركي واشنطن إلى وضع حد "لعصر المضايقات"، مضيفا أنه يجب على الولايات المتحدة "الاصغاء إلى الدول الأخرى وقبول الجميع على قدم المساواة".

بينما قال لافروف إن روسيا تفكر في التجارة بواسطة العملات المحلية مع تركيا ودول أخرى، تشمل الصين، للمساعدة في كسر "هذه الحصارات غير الشرعية".

ومن المتوقع أن تجمع القمة - التي يستضيفها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - قادة من روسيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة الصراع القائم في سورية.