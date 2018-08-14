تحركات كبيرة للمستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي

اقتحمت مجموعة من المستوطنين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، منزلاً داخل البلدة القديمة بجوار البؤرة الاستيطانية "ابراهيم افينو"، تزامناً مع قيام المستوطنين بتنظيم مسيرة من حي تل ارميدة حتى الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اغلقت المداخل الرئيسية للحرم الإبراهيمي ومنعت حركة المواطنين في محيطه، مع قيام المستوطنين بمسيرة من حي تل ارميدة وسط الخليل باتجاه الحرم".

ووفقاً لشهود عيان فقد رافق مسيرة المستوطنين "الإسرائيليين" تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي منعت المواطنين من الحركة في المنطقة.