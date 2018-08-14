ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تحركات كبيرة للمستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 17:18 - 14 اغسطس 2018
مستوطنون داخل الحرم الإبراهيمي مستوطنون داخل الحرم الإبراهيمي
مشاركة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، منزلاً داخل البلدة القديمة بجوار البؤرة الاستيطانية "ابراهيم افينو"، تزامناً مع قيام المستوطنين بتنظيم مسيرة من حي تل ارميدة حتى الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اغلقت المداخل الرئيسية للحرم الإبراهيمي ومنعت حركة المواطنين في محيطه، مع قيام المستوطنين بمسيرة من حي تل ارميدة وسط الخليل باتجاه الحرم".

ووفقاً لشهود عيان فقد رافق مسيرة المستوطنين "الإسرائيليين" تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي منعت المواطنين من الحركة في المنطقة.

متعلقات