الصيفي يتفقد خيام حجاج قطاع غزة بعرفات ومنى

تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية حسن الصيفي صباح اليوم، خيام حجاج قطاع غزة في عرفات ومنى بمكة المكرمة.

وتجول الصيفي في المخيمين رفقة طواقم الوزارة الفنية للاطلاع على حجم الترتيبات، والخدمات المتوفرة من مياه الشرب والتهوية والكهرباء ودورات المياه.

وقال الصيفي إن الوزارة ستخاطب الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لتجنب أي إشكالات قد تحدث في مخيمات حجاج القطاع.

من جهته قال مدير عام الحج عادل الصوالحة إن جميع اللجان المختصة تقوم بدورها من أجل توفير كافة الخدمات للحجاج، مشيرا إلى أن الجولة تهدف للتأكد من توفر جميع الخدمات للحجاج، بالإضافة للاطلاع على مساحة الخيام ومدى اتساعها لحجاج القطاع.







