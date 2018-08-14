الاحتلال يقرر فتح معبر أبو سالم غدا وتوسع مساحة الصيد لـ9 أميال

قرر وزير الحرب الإسرائيلي افغدور ليبرمان، مساء اليوم الثلاثاء، فتح معبر كرم أبو سالم "التجاري" أمام البضائع كافة لدخول قطاع غزة إضافة إلى السماح للصيادين بممارسة مهنة الصيد حتى 9 أميال.

وأوضح بيان صادر عن مكتب وزير الحرب الإسرائيلي وفقاً لموقع روتر العبري، أن فتح معبر كرم أبو سالم غداً الأربعاء جاء عقب استمر الهدوء على الحدود مع قطاع غزة، كما تقرر توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين للوصول إلى 9 أميال.

يُشار إلى أن قرار ليبرمان جاء خلال جلسة أجراها مع ضباط جيش الاحتلال لتقييم الوضع مع قطاع غزة.

وفي ذات السياق قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود: "أبلغنا شركات القطاع الخاص في قطاع غزة بقرار الحكومة "الإسرائيلية" بإعادة فتح معبر كرم ابو سالم كما كان قبل 10/07/2018 ابتداءً من يوم غد الأربعاء".

وأشارت اللجنة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن غداً سيخصص لإدخال البضائع كافة المسموح بها قبل هذا التاريخ وتشمل المحروقات.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي قرر اغلاق معبر كرم أبو سالم بتاريخ (10/7/2018) احتجاجاً على إطلاق الشبان الثائرين في غزة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع والتي أدت إلى حرق آلاف الدونمات الزراعية في المستوطنات مما كبد الاحتلال خسائر فادحة.