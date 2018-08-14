"التربية": وفد الكويت وصل غزة وبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

أفادت وزارة التربية والتعليم العالي بأن الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في الكويت؛ وصل إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، وبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن مدير عام العلاقات العامة والدولية في الوزارة نديم سامي، ومدير دائرة شؤون الموظفين مهند أبو شمة رافقا الوفد إلى القطاع.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم التزام وزارته بواجباتها تجاه المعلمين في القطاع، مشدداً على أنها "بذلت الجهود الحثيثة وأصرت على ذهاب الوفد الكويتي إلى قطاع غزة رغم كل العوائق التي يفرضها الاحتلال ومنعه للوفد من الوصول للقطاع في البداية".

ويتمتع المعلم الفلسطيني في الكويت بسمعة حسنة خلافًا لمدرسي الدول العربية الأخرى، حيث أُشاد أكثر من نائب بمجلس الأمة الكويتي بمستوى المعلم الفلسطيني وقدرته