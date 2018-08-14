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في سابقة هي الأولى.. الانتربول يلقي القبض على محكوم فار من العدالة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:31 - 14 اغسطس 2018
الانتربول الانتربول
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ألقت الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" القبض على أحد المحكومين الفارين من وجه العدالة والصادر بحقه حكم بالإدانة بجناية هتك العرض، بناء على طلب صادر عن النيابة العامة لدولة فلسطين في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقامت النيابة العامة بتعميم مذكرات القبض الصادرة بحقه من خلال المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية (الانتربول الفلسطيني)، وتم بناء عليه إصدار نشرة حمراء بحقه وتعميمها على كافة الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولية حيث ألقى الانتربول القبض على المتهم في أحد المطارات الدولية.

وأوضحت النيابة أنه العمل يجري لاستكمال الإجراءات بحقه لغايات استرداده وتسليمه لدولة فلسطين ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

يذكر أن "الانتربول" وافق على انضمام فلسطين لديه، بتصويت 74 دولة في السابع والعشرين من ايلول لعام 2017.

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