مجلس الوزراء يحدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوائر الحكومية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق (20/8/2018) حتى مساء يوم الجمعة الموافق (24/8/2018) بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدم المجلس في خاتم جلسته الأسبوعية، بالتهنئة إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أسرانا من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وعادت الوحدة الوطنية، وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.