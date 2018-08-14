ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مجلس الوزراء يحدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:18 - 14 اغسطس 2018
عطلة رسمية عطلة رسمية
مشاركة

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوائر الحكومية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق (20/8/2018) حتى مساء يوم الجمعة الموافق (24/8/2018) بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدم المجلس في خاتم جلسته الأسبوعية، بالتهنئة إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أسرانا من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وعادت الوحدة الوطنية، وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

متعلقات