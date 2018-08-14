جمعية فرسان الغد تعرض فيلم "صبايا والبحر"

عرضت جمعية فرسان الغد الشبابية يوم الاثنين فيلم "صبايا والبحر " روائي قصير للمخرجة تغريد العزة، ثم تلاه عرض فيلم " إن قلت اه وإن قلت لأ " روائي قصير للمخرجة الفلسطينية ليالي كيلاني ضمن محور صبايا، يذكر أن الأفلام من انتاج مؤسسة شاشات – رام الله، وتم عقد العرض في مقر جمعية فرسان الغد الشبابية في مدينة بيت حانون، بمشاركة عدد من النساء.

هذا ويأتي العرض ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم" والذي تنفذه مؤسسة شاشات سينما المرأة وبالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات في غزة ومؤسسة عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة وبتمويل رئيسي من الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج " تعزيز المواطنة والحوكمة في فلسطين" وتمويل من مؤسسة CFDالسويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.

تخلل العرض نقاشا مفتوحاً حول فكرة وموضوع الفيلم مع الحضور، حيت قامت بتيسر الجلسة الأستاذة وصال أبو عودة وهي ناشطة شبابية وحاصلة على درجة الماجستير، هذا وقد تناولت الافلام قضايا التقييد والأحلام والمعيقات التي تتعرض لها الفتيات في بيئة مثل فلسطين حيث العادات والتقاليد والاحتلال والمعابر، حيث يتحدث فيلم " صبايا والبحر " عن فتيات يرغبن بالذهاب للبحر للاستجمام وقد واجهن رفض العائلة ثم اغلاق الاحتلال ومنعهم من المرور عبر الحاجز البغيض الذي يفصل المدن الفلسطينية عن بعضها البعضْ. ثم قررنّ بطريقتهنّ الخاصة مقاومة الاحتلال والجدار والحواجز.

أما فيلم " ان قلت اه وإن قلت لا " فيتحدث عن فتاة تحلم بمشروع وتسعى لتحقيقه بكل ما فيها من عفوية وحب وجمال ورشاقة، تحلم بالفن ترقص في خيالها الممتد فوق موسيقى الغرف المغلقة وترقص فعليا وبتحد وقوة، حيث وجه الفيلم رسالة مفادها أهمية دعم الأهل لأبنائهم في تحقيق أحلامهم.

وقد روى الحضور عددا من التجارب المماثلة، وتحدثت النساء عن مواقف وتجارب شخصية مررن بها مثل اختيار التخصص الجامعي قرار الزواج وما إلى ذلك .. وقد تشاركت النساء الخبرات والآراء بشكل جميل متحضر احترمت فيه اختلاف وجهات النظر وانتقاد تصرف شخصية الفيلم في بعض المشاهد خلال الأفلام .

وقد عبرت النساء عن سعادتها بهذه العروض وأنها تتمنى استمرارها لما أتاحته لهم من فرصة للتعرف على تجارب مختلفة وتجارب واقعية إنسانية مماثلة لتجاربهم.

فيما أوضحت منسقة المشروع أ. ولاء سعادة أن مشروع يلا نشوف فيلم يهدف الى تعزيز المواطنة والحوكمة في فلسطين، وتطوير قدرة الفئات المجتمعية على النقاش والتفاعل مع الافكار والمواضيع التي تتناولها الافلام حيث تساعد في تعزيز مفهوم حرية التعبير وتساهم في بناء مجتمع ديموقراطي يحترم ويؤمن بحقوق الانسان والنساء خاصة. وعن سعادتنا بهذه النقاشات والعروض وردود الأفعال الإيجابية من الجمهور، وعن فخرنا بصناع الأفلام الفلسطينيين خاصة من النساء حيث مخرجة الفيلم صبية من غزة أتقت الاخراج وصناعة الأفلام ولها تجارب جميلة متنوعة تستحق المشاهدة، ويأتي دور المؤسسات للتعريف بالمواهب للجمهور.

وقد نوهت سعادة أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية لتعزيز دور السينما في المجتمع، وتطوير مهارات لشباب وتنمية مهاراتهم وخبراتهم ك صناع سينما شباب يعبرون عن قضاياهم وأفكارهم وهواجسهم من خلال السينما والأفلام ويتخطون بها الحواجز والاحتلال والاسوار والجدار وينطلقون في الفضاء في منطقة نائية مهمشة ك منطقة بيت حانون في محافظة شمال غزة