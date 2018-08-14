الأوقاف: مستعدون لتسهيل خروج المعتمرين من غزة بعد موسم الحج

أكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف، استعداد الحكومة الفلسطينية لتسهيل خروج المعتمرين من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى الديار الحجازية بعد موسم الحج.

وأوضح أبو الرب لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل جاهدة للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها عملت خلال السنوات الماضية من أجل خروج معتمرين من قطاع غزة إلا أن الظروف حالت دون ذلك.

وأضاف: "نتيجة للانفراجات التي حدثت خاصة في فتح معبر رفح والتي نأمل أن تستمر لتسهيل خروج المعتمرين من قطاع غزة".

وشدد على أن كافة الخطط لسفر المعتمرين جاهزة لدى وزارة الأوقاف، ولا يوجد أي عائق أو إشكالية فيها.

الجدير بالذكر أن معتمري قطاع غزة حرموا من أداء مناسك العمرة على مدار أربع سنوات متتالية، بفعل الإغلاق المستمر لمعبر رفح.

وفيما يخص بالترتيبات الخاصة بموسم الحج أعلن أبو الرب وصول كافة حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الفوج الأخير وصل يوم أمس من المدينة المنورة وعدده 650 حاجاً.

ولفت إلى أن "كافة الحجاج وصلوا إلى فنادقهم، وجميعهم أدوا العمرة، والآن هم في عبادة وتواصل من وإلى الحرم المكي الشريف".

ونوّه إلى أن الوزارة تجري استعداداتها لموضوع المشاعر، حيث سيتم ترتيب وضع مشرعي منى وعرفات، مؤكداً أن الطواقم الفنية تعمل، والطواقم الإدارية جاهزة، والطواقم الوعظية أنهت كافة الخطط الخاصة بالوعظ والإرشاد.

من جانبه ثمن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، جهود المملكة العربية السعودية في احتضان حجاج فلسطين والاهتمام بهم في مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج.

وقال ادعيس: "نقدم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، التي تحتضن هذا العدد الكبير من دول العالم، ونحن نحترمها على ضيافة حجاج شعبنا واحترامهم لنا".



