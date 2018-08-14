"مهجة القدس" تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى المقطوعة رواتبهم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي صباح اليوم، الثلاثاء وقفة تضامنية مع الأسرى المقطوعة رواتبهم في سجون الاحتلال، أمام خيمة الاعتصام التضامنية مع الأسرى وسط غزة، وذلك في إطار سلسلة فعالياتها الداعم للأسرى المقطوعة رواتبهم.

وقد أعلن عشرات الأسرى في سجون الاحتلال خوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام احتجاجاً على حرمانهم من حقوقهم، وعقب وقف رواتبهم واستقطاعها.

وأكد المتحدث باسم مهجة القدس طارق أبو شلوف، خلال الوقفة التضامنية، أن إضراب الاسرى القطوع رواتبهم مستمر لليوم الـ 21 داخل السجون "الإسرائيلية" احتجاجا على قطع الرواتب من قِبل السلطة الفلسطينية.

وذكر أبو شلوف أن عدد الاسرى المضربين بلغ 41 اسيراً، مشيراً إلى أن أنهم يعانون من مظاهر الإعياء التي أصبحت واضحة عليهم.

وشدد على أنه لا يجوز التمييز بين الأسرى نتيجة للتجاذبات السياسية ولا لأنهم من غزة، لافتاً إلى أن بقطع رواتب الأسرى قُطِع رزق عائلاتهم التي فقدت مُعليها.

وأوضح المتحدث باسم المهجة، أن هناك هجمة شرسة يقودها جهاز "الشاباك الإسرائيلي" ومصلحة السجون، ضد الاسرى مستغلين الحالة القائمة، مشيراً إلى أن الاسرى المضربين من جميع التنظيمات، ويقاتلون على قلب رجلٍ واحد في سبيل العيش بكرامة.

وقال أبو شلوف، إن الأسرى المضربين وجهوا رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولرئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، طالبوهم فيها بالوقوف أمام التزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم بألا يوقفوا مخصصات الأسرى مهما حدث.

ونوه المتحدث باسم مهجة القدس إلى أنه سيتم تنظيم وقفة تضامنية أُخرى يوم غدٍ الاربعاء، أسناداً للأسرى أمام خيمة الاعتصام وسط غزة الساعة الخامسة مساءً بالتزامن مع وقفة أُخرى سيتم تنظيمها في الضِفة الغربية.















