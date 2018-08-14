مغادرة وفدين من حركتي الجهاد وحماس للقاهرة

توجه وفدان من حركتي الجهاد الإسلامي، والمقاومة الإسلامية "حماس"، للعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة عدة ملفات.

وتجري في القاهرة، مباحثات مع الجانب المصري، لمناقشة عدد من الملفات أبرزها الهدنة والمصالحة الفلسطينية.

وكان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قد أكد أن ممثلي الفصائل سيصلون اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المصرية للقاهرة للتشاور حول التهدئة والمصالحة.

وأوضح الرشق في تغريدة له عبر تويتر، أن حماس ستجري في القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة حول التهدئة.

وبين أن ما سيتم التشاور بشأنه هو التوافق على التهدئة، والمطالب الوطنية بشأنها، إضافة للتشاور بشأن المصالحة.

وفي ذات السياق، غادر وفد من قيادة لجان المقاومة الشعبية قطاع غزة، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في حوارات التهدئة والمصالحة.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي إن وفداً من قيادة لجان المقاومة غادر قطاع غزة للمشاركة في حوارات القاهرة.