ادعيس يثمن اهتمام السعودية بحجاج فلسطين

ثمن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، صباح اليوم الثلاثاء، جهود المملكة العربية السعودية في احتضان حجاج فلسطين والاهتمام بهم في مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج.

وقال ادعيس في تصريح صحفي: "نقدم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، التي تحتضن هذا العدد الكبير من دول العالم، ونحن نحترمها على ضيافة حجاج شعبنا واحترامهم لنا".

وأكد أنه سيصل يوم غدٍ وبعد غدٍ أي في الخامس عشر والسادس عشر، فوج حجاج بيت الله الحرام من حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء من قطاع غزة إلى مكة المكرمة، عبر مصر ومن الضفة الغربية عبر الأردن.

وأضاف: "نحن بانتظارهم حيث إن الطواقم من الأوقاف والبعثات المرافقة جاهزة لاستقبالهم".

وعبر ادعيس عن الشكر للدول الشقيقة كالمملكة الأردنية وجمهورية مصر، اللتين تسهلان عبور حجاجنا والوصول إلى هذه الديار المباركة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.