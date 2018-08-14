جمعية المرأة العاملة تشكل مجلس ظل في قرية أم النصر

نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالتنسيق مع بلدية قرية أم النصر شمال قطاع غزة، لقاء لتشكيل "مجلس ظل" في منطقة قرية أم النصر .

وقد عرف، المنسق الميداني بجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ياسين أبو عودة عن الجمعية أهدافها، وبرامجها التي تعمل عليها، ورسالتها في تمكين المرأة الفلسطينية، ثم استعرض مبادرة مجالس الظل أهدافها و آليات العمل عليها و انعكاساتها الايجابية على جميع جوانب المجتمع، ودورها في رصد احتياجات النساء والمجتمع ورفعها للمجلس البلدي والمساعدة في حلها، حيث يتم العمل على هده المبادرة في جميع مواقع عمل الجمعية بالضفة و غزة .

وأكد أبو عودة أن تشكيل مجلس الظل في قرية أم النصر لدعم وصول النساء الى مواقع صنع القرار ، وتعريف النساء بحقوقهن السياسية، والمجتمعية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والسياسية للنساء من خلال عضويتهن في مجالس الظل، ومن خلال مشاركتهن في اجتماعات وأنشطة مجلس الظل للدفاع عن القضايا التي تهم و تؤثر على المجتمع، و المساهمة في عملية صنع القرارات حيث يتم العمل عبر عدة مستويات على مجالس الظل وهي على مستوى النساء، والمجتمع المحلى، وصناع القرار، والإعلام ، ويعتبر المجلس البلدي في القرية بدون تمثيل النساء بعد انسحاب عضوتين المجلس البلدي العام الماضي .

وفي نهاية اللقاء تم تشكيل مجلس الظل من قبل مجموعة من المشاركات بلغت سبعة عضوات ناشطات ، وتم الاتفاق على عمل خطة للعمل على القضايا المطروحة موضوع النقاش، وعلى عقد تدريبات قيادية للعضوات لتفعيل العمل المجتمعي بالقرية .

وأكد رئيس المجلس البلدي في قرية أم النصر السيد زياد أبو فرية ، دعمه نيابة عن أعضاء المجلس البلدي ، مشيرا الى أن المرأة هي العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني ، وهي صانعة التغيير الايجابي .

وشكر أبو فرية خطوات جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تشكيل مجلس الظل والاهتمام في العمل في منطقة أم النصر وهي من المناطق الحدودية المهمشة ، وأنه يجب اتباع الطابع القانوني وسيتم ذلك من خلال اجتماع المجلس المحلي للموافقة عليه بشكل قانوني .

وتم انتخاب رئيسة مجلس الظل بين العضوات ، والتعارف بين العضوات ورئيس المجلس البلدي وعرض مناقشة العديد من المحاور للبدء بعمل مجلس الظل في المنطقة والتوقيع على محضر اجتماع تشكيل مجلس