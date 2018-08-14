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جمعية المرأة العاملة تشكل مجلس ظل في قرية أم النصر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:32 - 14 اغسطس 2018
جمعية المرأة العاملة جمعية المرأة العاملة
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نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالتنسيق مع بلدية قرية أم النصر شمال  قطاع غزة، لقاء لتشكيل "مجلس ظل" في منطقة قرية أم النصر .

وقد عرف، المنسق الميداني بجمعية المرأة العاملة الفلسطينية  للتنمية ياسين أبو عودة عن الجمعية  أهدافها، وبرامجها التي تعمل عليها، ورسالتها في تمكين المرأة الفلسطينية، ثم استعرض مبادرة مجالس الظل أهدافها و آليات العمل عليها و انعكاساتها الايجابية على جميع جوانب المجتمع، ودورها في رصد احتياجات النساء والمجتمع ورفعها للمجلس البلدي والمساعدة في حلها، حيث يتم العمل على هده المبادرة في جميع مواقع عمل الجمعية بالضفة و غزة .

وأكد أبو عودة أن تشكيل مجلس الظل  في قرية أم النصر لدعم وصول النساء الى مواقع صنع القرار ، وتعريف النساء بحقوقهن السياسية، والمجتمعية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والسياسية للنساء من خلال عضويتهن في مجالس الظل، ومن خلال مشاركتهن في اجتماعات وأنشطة مجلس الظل للدفاع عن القضايا التي تهم و تؤثر على المجتمع، و المساهمة في عملية صنع القرارات حيث يتم العمل عبر عدة مستويات على مجالس الظل وهي على مستوى النساء، والمجتمع المحلى، وصناع القرار، والإعلام ، ويعتبر المجلس  البلدي في القرية بدون تمثيل النساء بعد انسحاب عضوتين المجلس البلدي  العام الماضي . 

وفي نهاية اللقاء تم تشكيل مجلس الظل من قبل مجموعة من المشاركات بلغت سبعة عضوات ناشطات ، وتم الاتفاق على عمل خطة للعمل على القضايا المطروحة موضوع النقاش، وعلى عقد تدريبات قيادية  للعضوات لتفعيل العمل المجتمعي بالقرية . 

وأكد رئيس المجلس البلدي في قرية أم النصر السيد زياد أبو فرية ، دعمه نيابة عن أعضاء المجلس البلدي ، مشيرا الى أن المرأة هي العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني ، وهي صانعة التغيير الايجابي .

وشكر أبو فرية  خطوات جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تشكيل مجلس الظل والاهتمام في العمل في منطقة أم النصر وهي من المناطق الحدودية المهمشة ، وأنه يجب اتباع الطابع القانوني وسيتم ذلك من خلال اجتماع المجلس المحلي للموافقة عليه بشكل قانوني .

 وتم  انتخاب رئيسة مجلس الظل بين العضوات ، والتعارف بين العضوات  ورئيس المجلس البلدي وعرض مناقشة العديد من المحاور للبدء بعمل مجلس الظل في المنطقة والتوقيع على محضر اجتماع تشكيل مجلس

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