صحيفة: اتفاق الهدنة بين "إسرائيل" وحماس أصبح جاهزاً

ذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز الامريكية، صباح اليوم الثلاثاء، أن اتفاقًا بين "إسرائيل" وحماس أصبح جاهزًا تقريبًا بعد يومين من الهدوء على حدود غزة.

وقال مسؤول "إسرائيلي" يشارك في التفاوض من أجل قطاع غزة لصحيفة لوس أنجليس تايمز إن اتفاقا مع حماس "جاهز تماما تقريبا."

ويأتي التقرير في ضوء يومين من الهدوء على الحدود مع قطاع غزة، والذي وفقا لمسؤول "إسرائيلي" أمني قال للصحيفة مرت هذه الأيام دون الطائرات الورقية والقنابل الحارقة ودون احتكاك على السياج.

وأكدت القناة العبرية الثانية أن وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، سيعقد اجتماعا خاصا، الثلاثاء، لإقرار سلسلة تسهيلات جديدة لصالح قطاع غزة.

واشارت القناة الى أن ليبرمان سيوافق على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، وتوسيع منطقة الصيد المسموح بها ببحر غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية قالت إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى سرا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر رمضان الماضي لترتيب هدنة طويلة الامد مع حركة "حماس" وعودة السلطة إلى قطاع غزة والإفراج عن الجنود الاسرى لدى "حماِس".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي قوله إن مصر تعلب دورًا هامًا في محاولات التوصل إلى اتفاق هدنة مع بين "إسرائيل" وحركة حماس، فيما رفض مكتب نتنياهو التعليق على النبأ.

وأوضح المصادر العبرية أن نتنياهو زار مصر في 22/5/2018 الماضي مع عدد قليل من حراسه والتقى السيسي وتناول معه وجبة الافطار.