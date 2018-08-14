توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت إن الجو يكون يوم غد، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .