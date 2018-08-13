الرشق: لقاءات تشاورية بالقاهرة حول التهدئة

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، يوم الاثنين، ان الحركة تجري في القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة حول التهدئة من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية إضافة للتشاور بشأن المصالحة.

وأضاف الرشق انه من التوقع ان تصل الفصائل الى القاهرة غدا.

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية قالت ان رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو التقى سرا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر رمضان الماضي لترتيب هدنة طويلة الامد مع حركة حماس وعودة السلطة الى قطاع غزة والافراج عن الجنود الاسرى لدى حماِس.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي امريكي ان مصر تعلب دورا هاما في محاولات التوصل الى اتفاق هدنة مع بين "إسرائيل" وحركة حماس، فيما رفض مكتب نتنياهو التعليق على النبأ.

وأوضح المصادر العبرية ان نتنياهو زار مصر في 22/5/2018 الماضي مع عدد قليل من حراسه والتقى السيسي وتناول معه وجبة الافطار.

وقال الدبلوماسي الامريكي الذي لم يكشف عن هويته ان الاجتماع تناول ترتيبات سياسية لقطاع غزة ووقف اطلاق نار، وهدنة طويلة الامد واعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية في القطاع واعادة الجنود الاسرى، اضافة الى خطة السلام الامريكية "صفقة القرن"."