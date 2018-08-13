ليبرمان يدرس إعادة فتح معبر كرم أبو سالم غداً

ذكر القناة الثانية العبرية بأن وزير حرب الاحتلال افيغدور ليبرمان سيعقدا غداً الساعة 12 ظهرا جلسة لتقييم الوضع لبحث الوضع في قطاع غزة.

و وفقاً للقناة العبرية، فسوف يلتقي ليبرمان مع كبار قادة الجيش لدراسة اعادة فتح معبر كرم ابو سالم واعادة المساحة المسموح بها لصيادي الاسماك في غزة.

من جانب اخر كشفت القناه الثانية بأن مالكي مصانع الخياطة الاسرائيليين تكبدوا خسائر تقدر بملايين الدولارات بسبب اغلاق معبر كرم ابو سالم.

وبحسب أقواله، فقد طالبتهم وزارة الحرب الاسرائيلية بنقل عملهم لتجهيز وخياطة الملابس لمصانع الخياطة في قطاع غزة، وبعد ان اقتنعوا قاموا بالفعل بارسال كميات كبيرة من الاقمشة لمصانع الخياطة في قطاع غزة بعد ان ابلغتهم وزارة الحرب بان تشغيل الخياطين في غزة سيساهم في تحسين الوضع، تفاجئ مالكو المصانع الاسرائيلية من اغلاق معبر كرم ابو سالم من حين لاخر مما كبدهم خسائر بملايين الشواكل.