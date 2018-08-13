الاحتلال يفرج عن أطنان من البريد المحتجز منذ 2010

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني علام موسى اليوم الاثنين أن "إسرائيل" أفرجت عن أطنان من البريد الفلسطيني العالق منذ بدء الارساليات المباشرة عبر الأردن عام 2010 ويشمل طرودا وبريدا سريعا وعاديا ومسجلا.

وشكر موسى ، في بيان صحفي ، المملكة الأردنية الهاشمية على الجهود التي بذلتها في سبيل الافراج عن البريد العالق والقادم عبرها.

وأكد أن الوزارة بذلت جهوداً حثيثة للإفراج عن البريد المتراكم على مدى السنين والقادم من أنحاء العالم، يحمل طرودا وهدايا ومشتريات لم تصل في موعدها للأسف بسبب رفض الجانب الإسرائيلي إدخالها في حينه.

وأوضح موسى أن التبادل البريدي المباشر عبر الأردن يأتي عقب اتفاقية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عام 2016، برعاية اتحاد البريد العالمي "لكن الطرف الاسرائيلي مازال يماطل في تطبيق الاتفاق، ولا يسمح بتصدير الإرساليات البريدية مباشرة عبر الاردن ولا يلتزم بالقرارات الدولية، عدا عن احتجازه لمستحقاتنا البريدية".

وقال إن "الاحتلال يضع العراقيل أمام البريد الفلسطيني كونه أحد رموز السيادة" مضيفاً أن الافراج عن البريد العالق جاء بعد مفاوضات طويلة مع الطرف الاسرائيلي.

واشتكى موسى من تأخير "إسرائيل" فحص البريد الصادر، وحجز الطرود البريدية لفترات طويلة وفرض الجمارك العالية عليها، واحتجازها في القدس وفتح الإرساليات الفلسطينية الواردة باسم البريد الفلسطيني .