خامنئي يفرض حظراً على اجراء مباحثات مباشرة مع أمريكا

فرض المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الخامنئي حظراً عن إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورافضاً بذلك عرضاً قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

فيما نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الإيراني، بأن الخامنئي ”أحظر عقد أي محادثات مع أمريكا، مؤكداً أن أمريكا لن تفي أبداً بتعهداتها في المحادثات وإنها لا تقدم سوى كلمات جوفاء فقط خلال المحادثات دون تطبيقها ".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق يوم الاثنين الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على دولة طهران نتيجة تدخلاتها بشؤون الداخلية لدول الجوار إلى جانب الملف النووي الإيراني أيضا، فيما بدء سريان العقوبات المفروضة على إيران فجر يوم الثلاثاء الماضي.

وهدد الرئيس الأمريكي الدول سوف تتعامل مع إيران تجارية بوقف المعاملات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء ذلك.