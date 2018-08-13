ادخال 114 شاحنة سلع و بضائع لغزة عبر معبر رفح

سمحت السلطات المصرية بعبور 114 شاحنة سلع متنوعة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ امس الاحد وحتى اليوم الاثنين.

وسلمت السلطات المصرية المسؤولين الفلسطينيين بالقطاع 114 شاحنة سلع وبضائع عبر بوابة معبر رفح بينهم 5 شاحنات غاز طبيعي تزن 107 اطنان غاز طبيعي سائل و14 شاحنة وقود تزن 16 ألف لتر و250 لتر و608 ألف لتر سولار و27 شاحنة أسمنت و25 شاحنة زلط و5 شاحنات تحمل 100 رأس مواشي حية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك و7 شاحنات دقيق "تون" و45 طن دقيق و"شاحنيت" كراسي بلاستيك وشاحنة تزن 15 طن منظفات وشاحنة عطارة تزن 20 طنا و27 شاحنة اسمنت تزن 2045 طنا و3 شاحنات دقيق مازالت تعبر الشاحنات حتى عصر يوم الاثنين.

وشهد معبر رفح أمس الاحد عبور 606 مسافرين من قطاع غزة الي مصر بينما عبر 325 مسافرا من مصر والى قطاع غزة.