الصحة العالمية: استهداف الاحتلال للمسعفين أمر خطير للغاية

قال مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ميشيل تيرين، إن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الطواقم الطبية في فلسطين هو أمر خطير للغاية، لأنه استباحة لكل شيء في فلسطين.

وقال تيرين خلال لقائه وزير الصحة جواد عواد، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، إن ما شاهده في فلسطين سيتم نقله للمجتمع الدولي للدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين.

وأطلع الوزير عواد، مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية على الوضع الصحي في فلسطين، والتحديات التي تواجهه تحت الاحتلال، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية، إن هذا الاجتماع هدف للاطلاع عن كثب على حالة الطوارئ التي يعيشها القطاع الصحي الفلسطيني تحت الاحتلال، وما يمكن للمنظمة توجي برامج الطوارئ بشكل فعال في فلسطين.

وأطلع عواد تيرين والوفد المرافق له، على الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع الصحي، التي كان آخرها قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ3 مسعفين بالرصاص الحي خلال علاجهم للمصابين المشاركين في مسيرة العودة على حدود قطاع غزة منذ آذار من العام الجاري.

وعرض وزير الصحة خلال الاجتماع آخر التطورات التي شهدها القطاع الصحي الفلسطيني، والدعم السياسي من سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لتطوير هذا القطاع والوصول إلى توطين جميع الخدمات الطبية.

وشدد الوزير عواد على اهتمام وزارة الصحة بحماية النظام الصحي في قطاع غزة وتعزيزه، وذلك من خلال ضخ مشاريع حيوية في المجال الصحي هناك، إضافة إلى تزويد جميع المشافي الحكومية بجميع مستلزماتها من الأدوية، والمستهلكات الطبية للحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات للمواطنين.

واستنكر وزير الصحة قيام قوات الاحتلال، بالاعتداء على طاقم طبي من الرعاية الصحية الأولية ومصادرة سيارة تابعة للوزارة، في مسافر يطا جنوب الخليل اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال اعتدت على الطاقم واحتجزت السيارة بعد إفراغها من الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى لتعطيل عمل الطاقم الطبي ومنع إرسال الأدوية اللازمة لعلاج المواطنين في تلك المنطقة.