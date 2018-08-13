دفعة جديدة من جرحى العدوان يصلون مصر لتلقي العلاج

أفادت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، اليوم الاثنين، بوصول دفعة جديدة من جرحى العدوان الاسرائيلي الذين قدموا الى مصر لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية .

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم، على أنه قد تقرر استقبال خمس حالات فورية من الجرحى واستعداد مستشفى السلام بمنطقة السلام لاستقبال وعلاج أية حالات مستجدة فيما بعد، مشيرة الى أن هناك متابعة حثيثة بين المستشار الطبي للسفارة والسفير شخصيا لمتابعة أحوال الجرحى حتى تلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية وتقديم الخدمات المتاحة لهم، وذلك بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية .

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية، وكذلك تقديره لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، وطواقم وزارة الصحة المصرية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إسعاف جرحى قطاع غزة وفتح ابواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم، وتذليل كافة العقبات للتيسير على الفلسطينيين حتى يتعافون ويعودون للوطن بسلام .