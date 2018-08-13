بورصة فلسطين: 5 شركات مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام

أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المراجعة للنصف الأول من العام 2018، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري، وكانت على النحو التالي:

بيرزيت للأدوية

وتشير بيانات الشركة الموحدة كما في 30\06\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 5,604,492 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 6,021,887 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 6.93%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 87,900,870 دولار أمريكي بعد أن كان 80,644,765 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 9.00%. وبلغ مجموع المطلوبات 18,057,769 دولار أمريكي بعد أن كان 12,133,373 دولار أمريكي نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 48.82%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 69,843,101 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 587,966 دولار أمريكي) بعد أن كان 68,511,392 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 521,788 دولار أمريكي) في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 1.94%. علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 18,502,825 دولار أمريكي في العام 2017 إلى 19,002,401 دولار أمريكي من هذا العام بإرتفاع بلغت نسبته 2.70%.

مصنع الشرق للإلكترود

وتشير بيانات الشركة كما في 30\06\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 34,401 دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 30,114 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 14.24%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 3,266,439 دينار أردني بعد أن كان 3,285,500 دينار أردني في نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.58%. وبلغ مجموع المطلوبات 330,746 دينار أردني بعد أن كان 311,197 دينار أردني نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 6.28%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 2,935,693 دينار أردني بعد أن كان 2,974,303 دينار أردني في نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 1.30%.

مركز نابلس الجراحي التخصصي

وتشير بيانات الشركة كما في 30\06\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 10,060 دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 125,084 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 91.96%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 12,891,717 دينار أردني بعد أن كان 12,066,460 دينار أردني في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 6.84%. وبلغ مجموع المطلوبات 7,953,345 دينار أردني بعد أن كان 6,915,711 دينار أردني نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 15.00%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 4,938,372 دينار أردني بعد أن كان 5,150,749 دينار أردني في نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 4.12%.

الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"

وتشير بيانات الشركة الموحدة كما في 30\06\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 94,971 دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 178,775 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 46.88%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 24,686,981 دينار أردني بعد أن كان 24,176,762 دينار أردني في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 2.11%. وبلغ مجموع المطلوبات 14,258,947 دينار أردني بعد أن كان 13,353,897 دينار أردني نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 6.77%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 10,428,034 دينار أردني بعد أن كان 10,822,865 دينار أردني في نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 3.65%.

العالمية المتحدة للتأمين

وتشير بيانات الشركة المدققة والموحدة كما في 30\06\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 998,379 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 960,498 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 3.94%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 69,728,082 دولار أمريكي بعد أن كان 65,614,740 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 6.27%. وبلغ مجموع المطلوبات 53,936,978 دولار أمريكي بعد أن كان 50,025,315 دولار أمريكي نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 7.81%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 15,791,104 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 87,181 دولار أمريكي) بعد أن كان 15,589,425 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 86,282 دولار أمريكي) في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 1.29%. علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 8,000,000 دولار أمريكي في العام 2017 إلى 9,600,000 دولار أمريكي من هذا العام بإرتفاع بلغت نسبته 20.00%.