السعودية تعلن عدد الحجاج الذين وصلوا لاداء فريضة الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام، بلغ 1.39 مليون حاجا.



وقالت المديرية العامة للجوازات في بيان لها، الإثنين، إن أرقام الحجاج تشمل الفترة بين موعد بدء القدوم (مطلع ذو القعدة 1439هـ) وحتى نهاية السبت الماضي.



وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان "انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم، لموسم 1439 هـ".



وبلغ عدد الحجاج من الخارج، العام الماضي، نحو 1.75 مليون حاجا، فيما بلغ عدد المعتمرين 6.53 ملايين.