الاحتلال يحتجز طاقما طبيا في مسافر يطا

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طاقما طبيا في مسافر يطا، جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال احتجزت الأطباء: موسى هريني، وسيف عصافرة، والصيدلي عبد الرحمن الدبابسة، وسائق مركبتهم، ومنعتهم من الوصول الى العيادة الطبية التابعة لوزارة الصحة في منطقة افقيه في مسافر يطا.

وأضاف أن قوات الاحتلال نقلت الطاقم الطبي والمركبة الى المعسكر القريب في مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا.

يذكر ان قوات الاحتلال تعمل ضمن سياسة ممنهجة لتضيق الخناق على سكان المسافر، وتسعى إلى عرقلة حياة المواطنين وتحاول سلب الخدمات الطبية والصحية والاغاثية التي تعزز صمودهم وبقاءهم.