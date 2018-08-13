محكمة الاحتلال تُمدد توقيف الأسيرة ابتهال بريوش

قال محامي نادي الأسير أكرم سمارة، إن المحكمة العسكرية في "عوفر"، قررت تمديد فترة توقيف الأسيرة ابتهال عثمان بريوش (18 عاماً) من محافظة الخليل.

وأوضح سمارة أن قرار المحكمة جاء بعد قرار سابق لها بإصدار حكم بالسّجن الفعلي على الأسيرة بريوش لمدة أربعة شهور تحسب من ضمنها فترة ما تسمى "بالمنهلي" وبذلك كان من المفترض أن يُفرج عنها، إلا أن نيابة الاحتلال طلبت تقديم استئناف على القرار حتى يوم غد الثلاثاء.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت بريوش بتاريخ 25 نيسان الماضي من العام الحالي، بعد قيام أحد المستوطنين باستفزازها ورفيقاتها ومحاولته الاعتداء عليهن أمام جامعة خضوري التقنية فرع العروب.