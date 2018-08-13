غزة: ​وقفة تضامنية مع الأسرى المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة

شارك العشرات من المواطنين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، في وقفة تضامنية مع الأسرى الغزيين داخل سجون الاحتلال، ممن قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها لجنة "الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية"، و"الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، لافتات تطالب بإعادة صروف رواتب الأسرى.

وقال وسام الحاج أحمد، في كلمة عن المشاركين في الوقفة: "نؤكد على أهمية توفير الدعم والاسناد للأسرى في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "جئنا لنطالب برفع كل الإجراءات العقابية بحق الأسرى وإعادة رواتبهم حتى يتسنى لهم العيش بكرامة".

واعتبر الحاج أحمد قطع رواتب المعتقلين "إجراء غير طبيعي يمسّ كرامتهم"، داعياً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باتخاذ قرار التراجع عن قطع رواتب أسرى قطاع غزة.

وتقطع السلطة رواتب ما يزيد عن 160 أسيراً داخل سجون الاحتلال، بفعل العقوبات المفروضة على قطاع غزة، أغلبهم من أسرى الجهاد الإسلامي وحركة "حماس"، وكذلك الأسرى المحررين بصفقة "وفاء الأحراء".