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الصحة: لم نتلقَ أي استعدادات لتطويق أزمة الوقود في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:23 - 13 اغسطس 2018
تعبيرية تعبيرية
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إنها لم تتلقَ أي استعدادات لتطويق أزمة الوقود في المرافق الصحية في قطاع غزة.

 وأشار الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تغريدة له عبر حسابه "تويتر، إلى أن وزارته رغم تواصلها المستمر مع الجهات المعنية إلا أنها لا لم تتلقى أي استعدادات لتطويق الأزمة التي تهدد الخدمات والمرافق الصحية في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من نقص كميات الوقود في مولدات الكهرباء الخاصة بمرافق الوزارة، مشيرة إلى أن كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية.

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