الصحة: لم نتلقَ أي استعدادات لتطويق أزمة الوقود في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إنها لم تتلقَ أي استعدادات لتطويق أزمة الوقود في المرافق الصحية في قطاع غزة.
وأشار الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تغريدة له عبر حسابه "تويتر، إلى أن وزارته رغم تواصلها المستمر مع الجهات المعنية إلا أنها لا لم تتلقى أي استعدادات لتطويق الأزمة التي تهدد الخدمات والمرافق الصحية في القطاع.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من نقص كميات الوقود في مولدات الكهرباء الخاصة بمرافق الوزارة، مشيرة إلى أن كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية.
رغم تواصلنا المستمر مع الجهات المعنية الا اننا لم نتلق أي استعدادات لتطويق ازمة الوقود التي تهدد الخدمات و المرافق الصحية في قطاع غزة#مرضانا_في_خطر— د.أشرف القدرة (@press221) ١٣ أغسطس ٢٠١٨