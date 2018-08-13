مهجة القدس تنعى والد الشهيد عامر الفيومي

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفيومي الكرام بوفاة فقيدهم الحاج/سعيد سلامة أحمد الفيومي، والد الشهيد عامر الفيومي.

وأوضحت مهجة القدس، في رسالة تعزية وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الفيومي وافته المنية صباح اليوم الاثنين الموافق 13/08/2018م، بمدينة غزة، عن عمر يناهز (75) عامًا قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

وسألت المهجة، المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويجمعه بابنه الشهيد في فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد عامر الفيومي ارتقى إلى علياء المجد والخلود بتاريخ 10/07/2014م، خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث تم استهدافه بصواريخ الطائرات الصهيونية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.